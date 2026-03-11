Die Supermarktkette Tegut steht vor einer ungewissen Zukunft. Eigentümer Migros möchte sich stärker auf den Schweizer Markt konzentrieren. Ein Teil der Standorte soll an Edeka gehen.
11.03.2026 - 12:57 Uhr
Zürich/Hamburg - Der Schweizer Lebensmitteleinzelhändler Migros zieht sich aus Deutschland zurück und verkauft die Supermarktkette Tegut. Ein großer Teil der vor allem in Hessen befindlichen Tegut-Filialen soll von Edeka übernommen werden. Eine entsprechende Vereinbarung wurde nach Angaben beider Unternehmen bereits unterzeichnet. Das Kartellamt muss dem Verkauf noch zustimmen. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.