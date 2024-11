Der Einzelhandel erwartet zum Nikolaustag hohe zusätzliche Umsätze. Einige Konsumenten wollen bei Geschenken sparen, wie eine Umfrage zeigt. Bei Weihnachten gilt dies offensichtlich nicht so sehr.

dpa 26.11.2024 - 11:40 Uhr

Berlin - Viele Menschen in Deutschland wollen einer Umfrage zufolge rund um den Nikolaustag am 6. Dezember zurückhaltender einkaufen. Von den Konsumenten, die zu diesem Anlass Geld ausgeben, plant demnach fast jeder Vierte (rund 23 Prozent) weniger ein als im vergangenen Jahr. Der Anteil derer, die mehr einkaufen möchten, ist mit rund 12 Prozent etwa halb so hoch, wie die repräsentative Befragung des Handelsforschungsinstituts IFH im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland (HDE) weiter ergibt. Alle anderen wollen etwa so viel ausgeben wie 2023.