Einzelhandel und Gastronomie: Diese Neueröffnungen präsentierten sich beim Esslinger Frühling

Beim Esslinger Frühling zeigte die Innenstadt, was sie zu bieten hat. Am Wochenende strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Shopping in die Geschäfte, die auch sonntags geöffnet waren. Die Menschen bummelten über den Büchermarkt oder vergnügten sich im Spieleparadies. Das Stadtmarketing hatte zusammen mit den Händlern ein buntes Programm aus Unterhaltung, Information und Einkaufsvergnügen auf die Beine gestellt. Einer der Höhepunkte war wieder das Entenrennen auf dem Wehrneckar. Seit Jahren fester Programmteil sind auch die Gartentage.