Berlin - Konsumenten investieren beim Black Friday viel Zeit in die Schnäppchenjagd. Menschen, die sich für die Rabattaktion interessieren, verbringen im Schnitt sieben Stunden mit der Suche und dem Kauf von Angeboten. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom unter knapp 1.200 Personen hervor.

Etwa 60 Prozent der Befragten wollen die Black-Friday-Aktionen demnach nutzen. Knapp jeder Zweite davon schaut laut Bitkom sogar während der Arbeitszeit nach Schnäppchen. Jeder Fünfte räumt ein, rund um die Aktionstage schon mal Impulskäufe gemacht zu haben, die er oder sie später bereut hat.

Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 29. November. Viele Händler bieten aber auch bereits Tage und Wochen vorher zahlreiche Produkte zu reduzierten Preisen an. Von denen, die zu diesem Anlass einkaufen möchten, weiß etwa jeder Zweite schon, was er ausgeben will. Männer sind dabei der Umfrage zufolge wesentlich ausgabefreudiger. Sie planen im Schnitt 324 Euro ein, Frauen 237 Euro.

Seinen Ursprung hat der Black Friday, für dessen Bezeichnung es mehrere mögliche Erklärungen gibt, in den USA. Dort markiert der Brückentag nach Thanksgiving, dem vierten Donnerstag im November, den Beginn des Weihnachtsgeschäftes.