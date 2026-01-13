Der VfB Stuttgart hat am 17. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt 3:2 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Profis mit einer Einzelkritik bewertet.
13.01.2026 - 20:30 Uhr
Der VfB Stuttgart hat am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt 3:2 gewonnen. Damit beendet die Mannschaft von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß die Bundesliga-Vorrunde mit 32 Punkten. Am kommenden Spieltag geht es zum Auftakt der Rückrunde gegen den 1. FC Union Berlin (18. Januar, 15.30 Uhr, Liveticker).