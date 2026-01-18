Der VfB Stuttgart hat am 18. Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin 1:1 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer Einzelkritik bewertet.
18.01.2026 - 17:27 Uhr
Der VfB Stuttgart hat am ersten Rückrundenspieltag der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin 1:1 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 33Punkte auf der Habenseite. Nun steht die Europa-League-Reise in die italienische Hauptstadt an, am Donnerstag spielt der VfB bei AS Rom. Am kommenden Spieltag der Bundesliga geht es dann bei Borussia Mönchengladbach (25. Januar, 15.30 Uhr, Liveticker) weiter.