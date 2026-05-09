Der VfB Stuttgart hat im letzten Heimspiel der Saison gegen Bayer Leverkusen 3:1 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.

Der VfB Stuttgart hat am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen 3:1 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 61 Punkte auf der Habenseite und den vierten Platz zurückerobert. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) geht es im Saisonfinale zu Eintracht Frankfurt (Liveticker).

Gegen Bayer passierte zunächst das, was der VfB-Coach Sebastian Hoeneß diesmal unbedingt vermeiden wollte. Sein Team geriet in Rückstand. Nach einem Ballverlust von Ramon Hendriks traf Aleix Garcia. Doch schon in der sechsten Minute hatte der VfB eine Antwort parat, als Ermedin Demirovic einen schönen Spielzug zum 1:1 abschloss. Kurz vor der Pause profitierten die Stuttgarter dann vom Videobeweis. Der ergab ein Foulspiel am Demirovic, Maximilian Mittelstädt verwandelte.

Nach der Pause blieb der VfB am Drücker und legte durch Deniz Undav in der 58. Minute nach Vorarbeit von Jamie Leweling das 3:1 nach. Die Stuttgarter schafften es danach, durch einen weiterhin druckvollen Auftritt eine Leverkusener Aufholjagd immer wieder im Keim zu ersticken.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.