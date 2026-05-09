Der VfB Stuttgart hat im letzten Heimspiel der Saison gegen Bayer Leverkusen 3:1 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.
09.05.2026 - 17:34 Uhr
Der VfB Stuttgart hat am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen 3:1 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 61 Punkte auf der Habenseite und den vierten Platz zurückerobert. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) geht es im Saisonfinale zu Eintracht Frankfurt (Liveticker).