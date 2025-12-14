Der VfB Stuttgart hat am 14. Bundesliga-Spieltag gegen Werder Bremen 4:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.
14.12.2025 - 21:35 Uhr
Der VfB Stuttgart hat am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den SV Werder Bremen 4:0 gewonnen gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß nun 25 Punkte auf der Habenseite. Nun steht zum Ende des Jahres 2025 noch ein Bundesligaspiel auf dem Programm. Am kommenden Samstag empfängt der VfB die TSG Hoffenheim in der MHP-Arena (20. Dezember, 15.30 Uhr, Liveticker).