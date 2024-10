Der VfB Stuttgart hat am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim 1:1 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß neun Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es nach der Länderspielpause zum FC Bayern München (19. Oktober, 18.30 Uhr, Liveticker).

Der VfB trat in leicht veränderter Grundordnung gegen die TSG an – und hatte damit selbst so einige Schwierigkeiten. Das Passspiel kam jedenfalls zunächst nicht wirklich auf Touren, nach vorne entfalteten die Stuttgarter kaum Druck. So wurde es eine recht ereignislose erste Hälfte – ehe Maximilian Mittelstädt den Gästen mit einem groben Fehler zur Führung verhalf. Valentin Gendrey traf in der 44. Minute.

Nach der Pause stellte der VfB-Coach Sebastian Hoeneß wieder auf eine Vierer-Abwehrkette um, brachte Josha Vagnoman und Chris Führich. Die Stuttgarter wurden druckvoller, blieben aber oft unsauber in de Aktionen. Der eingewechselte Ermedin Demirovic und Deniz Undav vergaben gute Möglichkeiten, ehe es in der Nachspielzeit Handelfmeter für den VfB gab. Demirovic scheiterte erst an Oliver Baumann, traf dann mit dem Nachschuss.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens zehn Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.