Der VfB ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden – und hat den VfL Wolfsburg klar mit 4:0 (3:0) besiegt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.

Das war vor allem in Halbzeit eins eine Galavorstellung: Der VfB hat am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga das Kellerkind vom VfL Wolfsburg deutlich mit 4:0 (3:0) besiegt. Damit hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß 46 Punkte auf der Habenseite. Das Team bleibt weiter Vierter, ist aber nun punktgleich mit dem Dritten von der TSG Hoffenheim.