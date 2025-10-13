Der ehemalige VfB-Stürmer Nick Woltemade holt mit seinem Treffer zum 1:0 den Sieg für Deutschland. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Spieler bewertet.

Marco Seliger 13.10.2025 - 22:40 Uhr

Das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montagabend mit 1:0 gewonnen. In einer spannenden Partie blieb die DFB-Elf bis zum Schluss ohne Gegentreffer – obwohl die Nordiren den Druck immer weiter erhöhten. Den einzigen Treffer erzielte allerdings der ehemalige VfB-Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade in der 31. Minute nach einem Eckball im Windsor Park in Belfast per Schulter.