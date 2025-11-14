In der WM-Qualifikation gegen Luxemburg enttäuschte die DFB-Elf über weite Strecken. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Spieler mit einer Einzelkritik bewertet.
14.11.2025 - 22:34 Uhr
Rumpelsieg statt Torefest: Der Weg zur WM bleibt für Julian Nagelsmann und die Fans der Nationalmannschaft eine Fußball-Qual. Ohne ihren verletzten Kapitän und Anführer Joshua Kimmich hat die DFB-Elf eine Blamage gegen Luxemburg nach einer indiskutablen ersten Halbzeit dank Doppelpacker Nick Woltemade noch abgewendet.