Stiller hält die Fäden in der Hand – die Noten für die DFB-Stars

Die Nationalmannschaft hat im Test bei der Schweiz spektakulär mit 4:3 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Profis mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Carlos Ubina 27.03.2026 - 22:49 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in Basel gegen die Schweiz spektakulär mit 4:3 gewonnen. Damit hat sie den ersten Test im WM-Jahr bestanden. Jonathan Tah (26.), Serge Gnabry (45.+1) und Florian Wirtz (61./86.) erzielten im St. Jakob-Park die Treffer der DFB-Auswahl. Dan Ndoye (17.), Breel Embolo (41.) und Joel Monteiro (79.) waren für die Schweiz erfolgreich.