Die Nationalmannschaft hat am letzten Gruppenspieltag mit 6:0 gegen die Slowakei gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Carlos Ubina /dpa 17.11.2025 - 22:41 Uhr

Julian Nagelsmann hat mit der Fußball-Nationalmannschaft die WM-Qualifikation geschafft und kann nach einer Tore-Gala für die Endrunde 2026 planen. Die DFB-Elf setzte sich im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei in Leipzig nach viel Kritik auf beeindruckende Weise mit 6:0 (4:0) durch und verteidigte damit den für das Direkt-Ticket notwendigen ersten Platz in der Gruppe A.