Sonne und milde Temperaturen, aber auch mehr Pollen: Was Allergikern im Südwesten blüht und wo Menschen in den nächsten Tagen trotz Frühling mit Gewittern und Sturmböen rechnen sollten.
27.04.2026 - 07:13 Uhr
Pollenallergiker dürften in den kommenden Tagen stärker zu kämpfen haben. Vor allem für Birken wird laut dem Pollenflug-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in fast ganz Baden-Württemberg eine hohe Belastung erwartet. Lediglich für den Westrand Richtung Frankreich und Rheinland-Pfalz wird eine etwas geringere Intensität vorhergesagt. Diese war am Sonntag in den meisten Landesteilen jeweils etwas geringer.