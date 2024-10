Er ist einzigartig im Landkreis Ludwigsburg: Der Walderlebnisparcours „Hardypfad“ vermittelt spielerisch und kurzweilig Wichtiges und Wissenswertes zu Flora und Fauna. Das Team des Reviers Forsthof hat es konzipiert und umgesetzt – und hält es in Schuss.

Petra Mostbacher-Dix 10.10.2024 - 06:07 Uhr

„Jeden Tag trifft man auf Menschen, die sich hier intensiv mit den Stationen auseinandersetzen.“ Zufrieden blickt Jürgen Weis, Förster des Reviers Forsthof bei Steinheim an der Murr, auf den Feuersee. Am Ufer des Löschteichs, der 1951 im Gemeindewald Murr angelegt wurde, tut sich auch an diesem Nachmittag was. In der Schutz- und Grillhütte macht sich eine Familie ans kulinarische Werk; und während Mama und Papa vorbereiten, hat der Nachwuchs die Wasserspielstation in Beschlag genommen. „Da kann man ein Rad in Bewegung setzen.“ Revierleiter Weis lächelt und versammelt sein Team, Waldfacharbeiter Christian Ruge, Martin Krauß und Christian Utz, auf dem Aussichtssteg. Für ein Foto, aber auch, um zu zeigen, welch Wunder der Natur von dort zu entdecken sind.