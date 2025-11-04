Mit dem Homeoffice ist der Leerstand bei Büros in den vergangenen Jahren vielerorts gestiegen. Nun stabilisiert sich der Markt wieder. Frankfurt sticht bundesweit heraus.
04.11.2025 - 15:28 Uhr
Frankfurt/Main - Nach Jahren der Krise stabilisiert sich der Markt für Gewerbeimmobilien wieder - allen voran in Frankfurt. Die Bankenstadt ist die einzige Metropole hierzulande mit deutlich steigenden Mieten in allen Teilsegmenten, zeigt eine Analyse des Immobilienverbands Deutschland (IVD), die in Berlin vorgestellt wurde.