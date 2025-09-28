Das Ergebnis stand schon zuvor fest. Christian Eiberger bleibt Bürgermeister von Asperg. Mit ihrem Kreuz konnten die Bürger dennoch ein Signal setzen.
28.09.2025 - 20:00 Uhr
Dass Christian Eiberger acht weitere Jahre Bürgermeister von Asperg bleibt – das stand schon vor der Wahl fest. Neben ihm hat sich niemand anderes für den Bürgermeisterposten beworben. Dennoch konnten die Wählerinnen und Wähler ihre Ablehnung mit einem leeren oder anderweitig ausgefüllten und damit ungültigen Stimmzettel signalisieren.