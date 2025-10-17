Zwei Supermarktketten rufen Speiseeis zurück. Käufer sollten das betroffene Mindesthaltbarkeitsdatum überprüfen.
17.10.2025 - 10:35 Uhr
Vorsicht Scherben, die nicht in den Mund oder Bauch gelangen dürfen! Der Handelskonzern Edeka hat einen Rückruf für einen Eisriegel seiner Eigenmarke „Gut & Günstig“ gestartet. Betroffen sind die 6x53-Milliliter-Packungen „Gut & Günstig Crunchy Peanut Ice Cream“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Mai 2027. Grund für den Rückruf ist eine mögliche Verunreinigung mit Glassplittern.