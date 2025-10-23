Immer ein Lächeln im Gesicht und eine Kugel Eis in der Hand: Die beiden „La Porta“-Macher ziehen mit ihrer Eisdiele von der Marbacher Altstadt ins benachbarte Benningen.
23.10.2025 - 15:00 Uhr
Ciao und arrivederci! In der Marbacher Innenstadt steht (einmal wieder) ein Wechsel an. An diesem Samstag verabschieden sich Davide de Paola und Giuseppe Amendola nicht nur in die Winterpause, sondern gleich ganz aus der Stadt. Ihr Eiscafé La Porta übernimmt Anfang kommendes Jahr jemand anderes. Die beiden Eismacher wollen im Nachbarort Benningen neu durchstarten.