Silvio Maccari ist Italiener. Allein schon deswegen verwundert es nicht, dass er höhere Temperaturen herbeisehnt. Doch Silvio Maccari ist auch Wirt, und als Chef eines Eiscafés wünscht er sich freilich konstantes Sonnenwetter, damit die Leute Lust auf seine Spezialitäten haben. Am 1. März haben er und seine Frau Lucia im Eiscafé Venezia an der Hauptstraße in Echterdingen die Saison eröffnet. „Es hat gut angefangen“, erzählt Silvio Maccari, vor der Tür hätten sich bisweilen Schlangen gebildet, doch dann sei es kühler und regnerisch geworden. „Es ist zu kalt“, moniert er.