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  6. Neue außergewöhnliche Eissorten: Wie wär’s mit Popcorn-Karamell oder Matcha?

Eiscafés auf den Fildern Neue außergewöhnliche Eissorten: Wie wär’s mit Popcorn-Karamell oder Matcha?

, aktualisiert am 23.03.2026 - 15:17 Uhr
Eiscafés auf den Fildern: Neue außergewöhnliche Eissorten: Wie wär’s mit Popcorn-Karamell oder Matcha?
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Start in die Eissaison: Silvio und Lucia Maccari führen das Eiscafé Venezia in Echterdingen seit mehr als 40 Jahren. Foto: Caroline Holowiecki

Endlich Frühling, endlich wieder im Freien ein Eis schlotzen: Cafés und Verkaufsstände in Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen sind vorbereitet. Wie viel kostet die Kugel wo?

Silvio Maccari ist Italiener. Allein schon deswegen verwundert es nicht, dass er höhere Temperaturen herbeisehnt. Doch Silvio Maccari ist auch Wirt, und als Chef eines Eiscafés wünscht er sich freilich konstantes Sonnenwetter, damit die Leute Lust auf seine Spezialitäten haben. Am 1. März haben er und seine Frau Lucia im Eiscafé Venezia an der Hauptstraße in Echterdingen die Saison eröffnet. „Es hat gut angefangen“, erzählt Silvio Maccari, vor der Tür hätten sich bisweilen Schlangen gebildet, doch dann sei es kühler und regnerisch geworden. „Es ist zu kalt“, moniert er.

 

Das Venezia gehört zu den Eis-Klassikern auf der Filderebene, und das seit bald 42 Jahren. Das Lokal ist beliebt, nicht nur aus Echterdingen zieht es Naschkatzen her, sondern auch aus umliegenden Ortschaften, erzählt Lucia Maccari. In der Kühltheke finden sie auch in dieser Saison wieder besondere und teils auch neue selbstgemachte Sorten. Dubai-Schokolade ist dabei, Mon Chérie, Joghurt-Orange oder Pokémon mit Erdbeere und Biskuit für Kinder. 20 Sorten sind es aktuell, für die Hochsaison kündigt Silvio Maccari bis zu 30 an. Das Ganze hat seinen Preis. 1,90 Euro kostet die Kugel bei Venezia – noch. Der Chef überlegt, vielleicht sogar auf zwei Euro zu erhöhen. Dafür bekomme man aber auch Qualität und extra großzügige Portionen, betont er.

Eine neue Sorte in Leinfelden: Popcorn-Karamell

Wer Eis mag, kann auf der Filderebene in diesem Frühjahr viele außergewöhnliche Sorten entdecken. In Leinfelden werden Fans im Eiscafé Da Daniele ganzjährig fündig. Seit 2018 betreibt das Ehepaar Roberta und Daniele Valitutto das Lokal am Neuen Markt in Leinfelden. Es tut sich durch seine große Sonnenterrasse hervor – und die wechselnden Kreationen, die sich der Chef ausdenkt. Neu ist aktuell Popcorn-Karamell. Geblieben ist indes der Preis von 1,80 Euro pro Kugel.

Bei Verdi in Bernhausen hat der Chef Edmond Emini unter anderem das blaue Paw-Patrol-Eis im Angebot. Foto: Caroline Holowiecki

Bernhausen ist so etwas wie die Eishochburg auf der Filderebene. Hier gibt es im Zentrum mehrere Möglichkeiten, sich mit der kühlen Süßigkeit zu versorgen. Im Bistro Italia an der Fußgängerzone gibt es im Moment zehn traditionelle Sorten – eine Kugel kostet 1,70 Euro –, aber im Mai oder Juni wird auf 16 Sorten aufgestockt. Wenige Meter entfernt befindet sich der Eisbär. Am 15. März ist die beliebte Eisdiele an der Volmarstraße aus dem Winterschlaf erwacht, und wie immer haben viele Fans drauf gewartet. Seit 1995 gibt es den Verkaufsstand in Bernhausen. Die Sorten in der Theke wechseln. Mal gibt es Haferkeks, dann wieder weiße Schokolade, berichtet der Mitarbeiter Adrian Reichardt. Auch Kreationen mit Zitrone und entweder Basilikum oder Minze werden immer wieder angeboten, erzählt er, vieles ist vegan. Der Preis liegt wie schon 2025 bei 1,80 Euro pro Kugel.

Eisdiele am Bahnhof Bernhausen: „Wir machen alles selbst“

Den gleichen Preis zahlt man etwas weiter bei Verdi am Bahnhof in Bernhausen. Edmond Emini, der Chef, hat ebenfalls neue Sorten im Angebot. Die Ideen dafür hole er sich ebenso aus seiner Heimat Italien wie die Zutaten. Dubai-Schokolade gibt es auch hier, zudem Baklava oder die blaue Kinder-Sorte Paw Patrol, „das schmeckt ein bisschen nach Keks“. Beim jungen Publikum punkten will Edmond Emini zudem mit Matcha-Eis und Ice-Latte. Er betont: „Wir machen alles selbst.“

Das möglicherweise günstigste Eis auf der Filderebene findet man bei Venezia in Bonlanden. Dort kostet die Kugel seit geraumer Zeit schon 1,50 Euro. Die Auswahl ist im Lokal, das etwas versteckt in einer Passage an der Metzinger Straße liegt, zwar nicht so groß wie anderswo und eher klassisch, doch auch hier gibt es Besonderheiten wie Pocket-Coffee. Welche Sorten es in Plattenhardt geben wird, das ist noch unklar. L’Unico, das noch recht neue italienische Restaurant an der Uhlbergstraße, will in Kürze auch Eiskreationen anbieten, doch der Inhaber erklärt auf Nachfrage, dass er noch auf die Lieferung einer Vitrine warten muss. Ab April, so hofft er, könne er dann ungefähr 15 verschiedene Sorten anbieten – dann auf der frisch hergerichteten Terrasse.

Immer mehr Eisautomaten

Ein Eis ziehen
Wer keine Lust hat, in der Schlange zu stehen oder sich über Öffnungszeiten Gedanken zu machen, findet in Filderstadt und auch Leinfelden-Echterdingen immer häufiger eine Alternative: Auf der Filderebene setzen sich immer mehr Automaten an Hofläden oder landwirtschaftlichen Betrieben durch, an denen man einfach ein Eis seiner Wahl ziehen kann.

In Hofläden-Automaten
Beispiele dafür gibt es laut Internetrecherche unter anderem am Hof Grob in Oberaichen, am Binsachhof in Bernhausen, am Pferdehof in der Verlängerung der Scherlachstraße in Plattenhardt oder in Harthausen am Hofladen der Familie Vogel. In Stetten findet man zudem einen Automaten der Firma Eisbecherle an der Erlachstraße.

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