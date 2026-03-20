Eiscafés in Göppingen Die ganze Bandbreite der süßen Verführung
Sommer, Sonne, Eiscreme! Die Eismacher in Göppingen überlegen sich bereits, welche Sorten sie in der kommenden Saison anbieten. Wie ausgefallen darf es werden?
Sommer, Sonne, Eiscreme! Die Eismacher in Göppingen überlegen sich bereits, welche Sorten sie in der kommenden Saison anbieten. Wie ausgefallen darf es werden?
Die Tage werden länger, die Temperaturen wärmer und bei Sonnenschein schlecken schon die ersten Leute an Eiswaffeln. Auch in der Göppinger Fußgängerzone ist es wieder soweit. Die Eissaison ist aber gerade erst am Anlaufen, im Sommer wird das Geschäft boomen. Dann auch mit etwas ausgefalleneren Eissorten.