Leckerer Erfolg: Mit ihrer Mango-Eis-Kreation hat die Eisdiele Ciao Giulia in Sindelfingen das Finale des Grand-Prix Gelato in Erfurt erreicht.
27.03.2026 - 17:25 Uhr
In der Kategorie Mango-Eis hat die Eisdiele Ciao Giulia am Sindelfinger Wettbachplatz das Finale des Grand Prix Gelato in Erfurt erreicht. Gianluca Gamuzza, der 24-jährige Sohn von Benedetto Gamuzza, dem Betreiber der Gelateria Ciao Giulia, nahm an dem Wettbewerb teil, den das italienische Fachmagazin „Il Gelato Artigianale“ veranstaltet.