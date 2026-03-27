Leckerer Erfolg: Mit ihrer Mango-Eis-Kreation hat die Eisdiele Ciao Giulia in Sindelfingen das Finale des Grand-Prix Gelato in Erfurt erreicht.

In der Kategorie Mango-Eis hat die Eisdiele Ciao Giulia am Sindelfinger Wettbachplatz das Finale des Grand Prix Gelato in Erfurt erreicht. Gianluca Gamuzza, der 24-jährige Sohn von Benedetto Gamuzza, dem Betreiber der Gelateria Ciao Giulia, nahm an dem Wettbewerb teil, den das italienische Fachmagazin „Il Gelato Artigianale“ veranstaltet.

 

Die Eisdiele in Sindelfingen wurde im Mai 2023 eröffnet. Benedetto Gamuzza führt sie als Familienbetrieb gemeinsam mit seinem Sohn, der in Plieningen Wirtschaftswissenschaften studiert. „Dieses Eiscafé war ein Jugendtraum von mir“, sagt Benedetto Gamuzza. Hauptberuflich betreibt er in Böblingen gemeinsam mit Conny Cerny die Allianz-Vertretung am Postplatz.

Wettbewerb für handwerklich arbeitende Eishersteller

Bevor die Eisdiele eröffnet wurde, ließ sich die Familie in die handwerkliche Eisherstellung einweisen. „Wir haben zwei Eismacher unserer Produkthersteller eingeladen, die mit meinem Sohn die Eisproduktion durchgegangen sind“, sagt Benedetto Gamuzza. Diese Schulung bildete die Grundlage für die spätere Produktion.

Das Unternehmen konzentriert sich nach eigenen Angaben auf natürliche Zutaten. „Worauf wir extrem Wert legen, ist die Natürlichkeit des Produktes. Das sogenannte Green Label“, sagt Gamuzza. Das Eis wird ohne Gluten, Konservierungsstoffe, Farbstoffe und künstliche Aromen hergestellt.

Eiscafé Pinguin am Eugensplatz: Das legendäre „Pinguin“: Stuttgarts Kult-Eisdiele wird 40

Der Grand Prix Gelato gilt in der Branche als etablierter Wettbewerb für handwerklich arbeitende Eishersteller. Für die erst seit knapp zwei Jahren bestehende Gelateria bedeutet die Finalteilnahme eine Anerkennung ihrer Arbeit.