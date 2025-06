Die Eisdiele Old Bridge mit zwei Standorten in Stuttgart-Mitte bringt hausgemachtes Eis bald auch in den Westen – mit einem neuen Konzept. Worauf sich Eis-Fans freuen können.

Nina Scheffel 23.06.2025 - 17:33 Uhr

Lange Schlagen an der Eis-Theke waren gestern – der Eis-Hersteller Old Bridge expandiert mit einer neuen Idee im Stuttgarter Westen. Anstatt nach den Filialen in der Bolz- und der Eberhardstraße in der Innenstadt eine dritte Eisdiele zu eröffnen, setzt Inhaber Marc Westlein bei seinem neuesten Eis-Baby auf ein anderes Konzept.