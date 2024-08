Mit 81 Jahren wirbelt Konditormeister Herbert Schuhmacher noch immer in seiner berühmten Eisküche in Allensbach. Wie seine Kreationen entstehen und was sein Eis mit einem Karnevalsverein zu tun hat.

Uli Fricker 04.08.2024 - 11:15 Uhr

Es ist nicht einfach, mit Herbert Schuhmacher einen Termin zu finden. Der gute Mann hat viel zu tun. Der Konditormeister in Allensbach ist 81 Jahre alt, er könnte längst als Rentner am Bodensee spazieren gehen, doch ist das so ziemlich das letzte, was der quirlige Mann braucht. Lieber steht er vier Mal in der Woche in der kleinen Eisküche und arbeitet an den 26 Eissorten, die er im Kopf hat und die seine Eisverkäuferinnen dann kugelweise in die Waffeln füllen. Vom selbst kreierten Alet-Eis (eine Hommage an den gleichnamigen örtlichen Narrenverein) bis zum klassischen Vanille.