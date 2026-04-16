Beim Zusammenstoß mit einem Personenzug wird ein Lastwagen völlig zertrümmert. Der Fahrer stirbt. Im Zug werden 21 Menschen verletzt.

dpa 16.04.2026 - 12:22 Uhr

Bratislava - Beim Zusammenstoß eines Personenzugs und eines Lastwagens im Südwesten der Slowakei ist ein Mann gestorben, 21 Menschen wurden verletzt. Von der Nachrichtenagentur TASR veröffentlichte Feuerwehrfotos zeigten, dass das Führerhaus des Lastwagens vollkommen zertrümmert wurde. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle an einem Bahnübergang am Rand der Bezirksstadt Dunajska Streda. Im Regionalexpresszug eines privaten Bahnunternehmens wurden nach Feuerwehrangaben 21 Menschen verletzt, aber niemand von ihnen lebensgefährlich.