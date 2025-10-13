Zwei Personenzüge stoßen zusammen, die Rettungsdienste sind im Großeinsatz. Auch Politiker melden sich rasch zu Wort.

dpa 13.10.2025 - 12:41 Uhr

Bratislava - Beim Zusammenstoß zweier Schnellzüge in der Slowakei sind rund hundert Menschen verletzt worden. Das sagte Innenminister Matus Sutaj Estok der Nachrichtenagentur TASR. Tote wurden zunächst keine gemeldet. Mindestens zwei Menschen seien aber "in kritischem Zustand", teilten die Rettungskräfte mit, die sich im Großeinsatz befanden. Gesundheitsminister Kamil Sasko kündigte an, sich persönlich zur Unglücksstelle zu begeben.