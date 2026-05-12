Die Eisheiligen haben am Feldberg für wenige Zentimeter Neuschnee gesorgt und den höchsten Berg in Baden-Württemberg in weiß gekleidet.
12.05.2026 - 10:20 Uhr
Schneebedeckte Wiesen, Täler und Pisten – dieses Bild bot sich am Dienstagmorgen am Feldberg im Schwarzwald. Zwar sind nur wenige Zentimeter Neuschnee gefallen, auf den Webcams präsentiert sich der Feldberg jedoch mit weißer Mütze. Die Eisheiligen hatten am höchsten Berg in Baden-Württemberg also nicht nur niedrige Temperaturen im Gepäck, sondern auch Schnee.