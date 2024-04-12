Als Eisheilige haben Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatus und Sophie lange Zeit das Gartenjahr diktiert. Doch ist 2026 wirklich Mitte Mai noch Frost zu erwarten? Ein Experte für Agrarmeteorologie klärt auf.
Bald stehen die Eisheiligen vor der Tür. Und wie es aussieht, werden wir erstmal durchschnittliche Temperaturen für diese Jahreszeit haben. Zum Ende der Eisheiligen zeigen die meteorologischen Langfristmodelle aber an, dass es sogar etwas zu warm werden könnte. Zudem erwarten die Wetterforscher nicht viel Niederschlag. Werden die Eisheiligen zu Heißheiligen?