Mailand - Die deutschen Eishockey-Frauen stehen bei den Olympischen Winterspielen kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale. Das Team gewann in Mailand mit mehr Mühe als erwartet 2:1 nach Verlängerung (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) gegen Frankreich. Vor den Augen von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry und ihrem Vorgänger Thomas Bach vergab das deutlich favorisierte deutsche Team zu viele Torchancen und kam erst in einer spannenden Verlängerung durch einen Treffer von Nina Jobst-Smith zum Sieg (62. Minute).

Im letzten Vorrundenspiel gegen Gastgeber Italien am Dienstag (16.40 Uhr) braucht das DEB-Team nun maximal noch einen Punkt. Gewinnt Gruppenkonkurrent Japan im Spiel zuvor nicht in der regulären Spielzeit gegen die favorisierten Schwedinnen (12.10 Uhr), steht der Viertelfinaleinzug bereits vor dem Spiel der Deutschen fest. Das deutsche Team besiegte vor wenigen Tagen Japan mit 5:2 und wäre in einem direkten Vergleich vorne. In einem möglichen Viertelfinale wartet dann aller Voraussicht nach einer der Topfavoriten des Turniers, die USA oder Kanada.

Kluge bricht den Bann

Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod übernahm im ersten Drittel schnell das Kommando und setzte sich früh in der Hälfte der Französinnen fest. Frankreich schaffte es mit zunehmender Spieldauer immer weniger, für Entlastung zu sorgen und kassierte unter Druck immer wieder Zeitstrafen. Nach einigen vergebenen Torchancen brach Laura Kluge 35 Sekunden vor der Pause schließlich den Bann, als sie in Überzahl ein Zuspiel von Kapitänin Daria Gleißner zum 1:0 verwertete.

Das zweite Drittel verlief zunächst ausgeglichener, bevor die Deutschen wieder dominanter wurden, einen weiteren Treffer aber verpassten. Das rächte sich im letzten Drittel, als Estelle Duvin plötzlich frei vor dem Tor von Sandra Abstreiter auftauchte und zum 1:1 traf (49.). Angefeuert von den deutschen Fans in der provisorisch errichteten Eishalle auf dem Mailänder Messegelände drängte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds auf den Sieg, in der regulären Spielzeit wollte das 2:1 aber nicht gelingen. In der Verlängerung erlöste dann Jobst-Smith nach 67 Sekunden das deutsche Team.