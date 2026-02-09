Deutschlands Eishockey-Frauen haben gegen die Französinnen deutlich mehr Mühe als erwartet. Erst in der Verlängerung erlöst Nina Jobst-Smith das deutsche Team.
09.02.2026 - 19:28 Uhr
Mailand - Die deutschen Eishockey-Frauen stehen bei den Olympischen Winterspielen kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale. Das Team gewann in Mailand mit mehr Mühe als erwartet 2:1 nach Verlängerung (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) gegen Frankreich. Vor den Augen von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry und ihrem Vorgänger Thomas Bach vergab das deutlich favorisierte deutsche Team zu viele Torchancen und kam erst in einer spannenden Verlängerung durch einen Treffer von Nina Jobst-Smith zum Sieg (62. Minute).