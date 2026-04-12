Eishockey Bietigheim Steelers stellen Trainer Alexander Dück frei
Die Bietigheim Steelers haben vor dem sechsten Spiel im Play-off-Halbfinale gegen die Kassel Huskies Trainer Alexander Dück freigestellt. Assistent Boris Blank übernimmt.
Die Bietigheim Steelers haben vor dem sechsten Spiel im Play-off-Halbfinale gegen die Kassel Huskies Trainer Alexander Dück freigestellt. Assistent Boris Blank übernimmt.
Die Bietigheim Steelers hatten als Aufsteiger in dieser DEL-2-Saison bisher nur für positive Schlagzeilen gesorgt. Ausgerechnet vor dem sechsten Play-off-Halbfinalspiel an diesem Sonntag (17 Uhr/Egetrans-Arena) gegen die Kassel Huskies kam es nun zu einem Paukenschlag: Am Samstag verkündete der Eishockey-Zweitligist die sofortige Freistellung von Trainer Alexander Dück.