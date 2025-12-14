Nach dem Sieg mit Edmonton in Toronto kann der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl nun eine besondere Marke erreichen.
Toronto - Leon Draisaitl steht kurz vor seiner 1.000 Torbeteiligung in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Der 30 Jahre alte Kölner steuerte drei Vorlagen zum 6:3-Sieg seiner Edmonton Oilers bei den Toronto Maple Leafs bei, Connor McDavid überragte für die Gäste mit zwei Toren und einer Vorlage. Nach 416 Toren und jetzt 583 Vorlagen kommt Draisaitl auf insgesamt 999 Scorerpunkte aus 822 Spielen.