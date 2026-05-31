Die Schweiz verliert auch das fünfte Endspiel bei einer Eishockey-WM. Die Entscheidung im Finale fällt erst in der Verlängerung. Ein NHL-Verteidiger trifft den Gastgeber ins Herz.
31.05.2026 - 23:16 Uhr
Zürich - Finnland ist erstmals seit 2022 wieder Eishockey-Weltmeister geworden und hat das Final-Trauma der Schweiz verlängert. Die Nordeuropäer besiegten den WM-Gastgeber in Zürich nach Verlängerung mit 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) und krönten sich mit dem insgesamt fünften Titelgewinn. Konsta Helenius von den Buffalo Sabres sorgte mit seinem Tor in der Extraspielzeit für die fünfte Schweizer Final-Niederlage nach 2013, 2018, 2024 und 2025.