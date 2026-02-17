Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Hier findet ihr das komplette Eishockey-Programm und alle Infos zur Übertragung.

Mit den Olympischen Winterspielen findet aktuell ein absolutes Sport-Highlight statt. In Antwerpen 1920 - wohlgemerkt bei Sommerspielen - feierte Eishockey seine Olympia-Premiere, seitdem ist die Disziplin fester Bestandteil des Programms bei Winterspielen. Kanada und Russland haben bei den Männern jeweils neun Goldmedaillen gewonnen, bei den Frauen darf sich Kanada (4) als alleiniger Rekordsieger bezeichnen. Deutschland kämpfte sich bei den Olympischen Winterspielen 2026 mit einem starken Gruppengegner wie der USA aktuell immerhin bis in die Playoffs für das Viertelfinale. Dort geht es nun gegen Frankreich.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um Zeitplan und Übertragung der Eishockey-Wettbewerbe bei Olympia 2026.

Eishockey bei den Winterspielen 2026: Termine und Zeitplan

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im Offensivwirbel der USA ihre Grenzen aufgezeigt bekommen und den direkten Einzug ins Olympia-Viertelfinale klar verpasst. Beim 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) gegen den Mitfavoriten kamen Kapitän Leon Draisaitl und seine Mitspieler kaum zu eigenen Chancen, stemmten sich aber immerhin tapfer und diszipliniert gegen eine noch höhere Niederlage. Nur die Sieger und der beste Zweite der drei Vierergruppen ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Die restlichen Mannschaften spielen in einer Qualifikation die anderen vier Teilnehmer der Runde der letzten acht aus. Dafür wird eine Setzliste anhand des Abschneidens in den jeweiligen Gruppen angewendet. Da Deutschland trotz der Niederlage gegen die USA die Gruppe auf Platz 2 abgeschlossen hat, kämpft das DEB-Team am Dienstag gegen Frankreich um den Einzug ins Viertelfinale.

Die Gruppenphase der deutschen Eishockey-Männer: