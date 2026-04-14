Der verletzte deutsche NHL-Star steht kurz vor Beginn der Playoffs wieder auf dem Eis. Hinter seinem ersten Einsatz stehen weiterhin Fragezeichen.
14.04.2026 - 06:44 Uhr
Edmonton - Eishockey-Star Leon Draisaitl ist kurz vor Beginn der Playoffs in der NHL ins Training zurückgekehrt. Der deutsche Nationalspieler von den Edmonton Oilers war zuletzt von einer nicht näher genannten Verletzung am Unterkörper außer Gefecht gesetzt. Ob der gebürtige Kölner rechtzeitig zum Start der K.o.-Phase am Samstag fit wird, muss sich allerdings erst noch zeigen.