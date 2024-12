Die Buffalo Sabres um JJ Peterka haben ihre Negativserie in der NHL beendet und gegen New York ihren ersten Sieg nach zuvor 13 Niederlagen in Serie eingefahren.

dpa 24.12.2024 - 07:14 Uhr

Elmont - Die Buffalo Sabres haben nach einer Durststrecke von genau einem Monat wieder ein Spiel in der NHL gewonnen. Mit 7:1 (2:0, 3:1, 2:0) bezwang das Team von JJ Peterka die New York Islanders und fuhr damit seinen höchsten Saisonsieg ein. Zuvor hatten die Sabres 13 Partien in Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga verloren.