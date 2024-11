Landshut - Die Eishockey-Nationalmannschaft hat den Auftakt beim Deutschland Cup verpatzt. Gegen Dänemark verlor das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Landshut nach Penaltyschießen mit 5:6 (4:3, 1:1, 0:1). Im ersten Match siegte die Slowakei, Deutschlands nächster Gegner am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport), mit 1:0 gegen Österreich.

Knapp fünf Monate nach dem WM-Aus gegen die Schweiz zeigte sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes vor allem in der Defensive äußerst fehlerhaft. Andreas Eder sorgte per Eigentor kurios für die dänische Führung. Dem Münchner versprang der Puck kurz vor dem eigenen Tor, Keeper Maximilian Franzreb konnte nicht mehr eingreifen (3. Minute). Beim 0:2 durch Jacob Schmidt-Svejstrup machte der Bremerhavener Torhüter keine gute Figur (9.).

Keine Experimente in Landshut

Dabei verzichtete Kreis im Hinblick auf die wenigen Test-Möglichkeiten vor Olympia 2026 auf Experimente. Mit dem zweifachen Stanley-Cup-Champion und gebürtigen Landshuter Tom Kühnhackl (Adler Mannheim) und Patrick Hager (EHC Red Bull München) gaben zwei Routiniers nach mehr als zwei Jahren DEB-Abstinenz ihr Comeback. In der Anfangsphase blieben auch die beiden Leader nicht fehlerfrei.

Eine Einzelleistung vom Kölner Justin Schütz brachte das Kreis-Team vor 2.238 Zuschauern zurück ins Spiel (9.). Zwar traf Dänemark nur zehn Sekunden später erneut, danach dominierten die Deutschen. Daniel Schmölz vom ERC Ingolstadt sorgte mit zwei Treffern (12./18.) für den 3:3-Ausgleich. Kapitän Hager war noch im ersten Durchgang für die erste Führung zuständig (19.).

Tor in Unterzahl

So stark die Deutschen in der Offensive waren, so anfällig blieben sie vor dem eigenen Tor. Viel zu einfach traf Nick Olesen zum 4:4 (24.). Lean Bergmann, der als einziger von zahlreichen Leistungsträgern von Meister Eisbären Berlin nach Landshut reiste, bekam nach einem Check nicht nur eine 5-Minuten-Strafe, sondern wurde zudem vom Spiel ausgeschlossen. In Unterzahl war Stefan Loibl aus Mannheim nach Kühnhackl-Vorlage erfolgreich (33.).

Nach dem erneuten Ausgleich für den kommenden WM-Gastgeber durch Olesen zum 5:5 (46.) entschied der Däne auch das Penaltyschießen.