Die NHL-Saison für Leon Draisaitl ist ungewohnt früh vorbei. Das ist theoretisch gut für die Nationalmannschaft. Was der Eishockey-Star zu einer WM-Teilnahme sagt.
01.05.2026 - 07:49 Uhr
Anaheim - NHL-Star Leon Draisaitl hat eine Teilnahme an der Eishockey-Weltmeisterschaft nach dem frühen Playoff-Aus mit den Edmonton Oilers offen gelassen. "Weiß ich jetzt gerade noch nicht, logischerweise mit meinem Knie, meiner Verletzung", sagte der 30 Jahre alte Profi nach dem 2:5 gegen die Anaheim Ducks. Er habe "da jetzt durch was durchgespielt und mal schauen", sagte er.