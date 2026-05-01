Die NHL-Saison für Leon Draisaitl ist ungewohnt früh vorbei. Das ist theoretisch gut für die Nationalmannschaft. Was der Eishockey-Star zu einer WM-Teilnahme sagt.

Anaheim - NHL-Star Leon Draisaitl hat eine Teilnahme an der Eishockey-Weltmeisterschaft nach dem frühen Playoff-Aus mit den Edmonton Oilers offen gelassen. "Weiß ich jetzt gerade noch nicht, logischerweise mit meinem Knie, meiner Verletzung", sagte der 30 Jahre alte Profi nach dem 2:5 gegen die Anaheim Ducks. Er habe "da jetzt durch was durchgespielt und mal schauen", sagte er.

Draisaitl war erst zu Beginn der Playoffs nach einem Monat Verletzungspause aufs Eis zurückgekehrt. Das Aus in der ersten Runde gegen die Anaheim Ducks konnte er nicht verhindern. Er kam in den sechs Spielen auf drei Tore und sieben Vorlagen.

Sein Teamkollege Josh Samanski will sich jetzt mit einer möglichen WM-Teilnahme beschäftigen. "Ich hatte jetzt nicht unbedingt Kontakt, ich meine, ich habe mich jetzt hier darauf fokussiert, mir war es wichtig, hier meine Leistung zu zeigen", sagte der 24 Jahre alte Profi aus Erding. Für Samanski war es die erste Saison in der NHL, in den Playoffs kam er auf ein Tor und eine Vorlage. "Natürlich wird es ein Thema sein", sagte er und kündigte an, gemeinsam mit dem Team entscheiden zu wollen, "was jetzt mit mir passiert".

Seider hatte zuletzt WM-Teilnahme in Aussicht gestellt

Zuletzt hatte NHL-Topverteidiger Moritz Seider angekündigt, bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai in der Schweiz für Deutschland spielen zu wollen. "Es ist natürlich das große Ziel, zur letzten Vorbereitungsphase hier in Mannheim dabei zu sein", sagte der 25-Jährige am Rande des Playoff-Finales zwischen den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin am Dienstag bei MagentaSport.

Nach dem Saisonaus der Detroit Red Wings kuriert sich der frühere Adler-Profi derzeit in Mannheim von einer Verletzung aus, die sich nach eigener Aussage als etwas hartnäckiger herausgestellt hat. "Ich würde immer gerne spielen, aber man muss auch schauen, dass man rechtzeitig fit wird", sagte Seider.