Nico Sturm erzielt für die Minnesota Wild sein erstes Playoff-Tor seit fast fünf Jahren, die Niederlage gegen die Colorado Avalanche kann er aber nicht verhindern. Damit droht das Aus.

dpa 12.05.2026 - 06:57 Uhr

Saint Paul - Trotz eines Treffers von Nico Sturm stehen die Minnesota Wild in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL vor dem Aus. Minnesota verlor sein Heimspiel gegen die Colorado Avalanche mit 2:5 und kassierte in der Best-of-seven-Serie das 1:3. Damit bräuchte Minnesota drei Siege in Folge gegen das beste Team der regulären Saison, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.