Eishockey-Oberliga 0:11-Debakel zum Start – Rebels schocken ihre Fans
Drei fehlende Routiniers, drei frühe Gegentore – danach geht in Peiting alles schief. Muss die Aufbruchstimmung also schon jetzt in Alarmstimmung kippen?
Mit einer gehörigen Portion Optimismus im Gepäck ist der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels am Freitag rund 230 Kilometer nach Oberbayern gefahren. Vom ersten Saisonspiel beim EC Peiting sollte zum Start der dritten Drittligaspielzeit in Folge gleich ein Erfolgserlebnis mitgebracht werden. Nach Hause zurückgekehrt ist der Tross aus Spielern, Funktionären und rund 50 Fans dann mit einer Gemütslage zwischen Fassungslosigkeit und Ernüchterung. Das Ergebnis nach desaströsen 60 Spielminuten der Degerlocher Gäste: ein 0:11. Ein krasserer Fehlstart war kaum möglich.