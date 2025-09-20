 
Eishockey-Oberliga 0:11-Debakel zum Start – Rebels schocken ihre Fans

1
Für den Trainer Jan Melichar und sein Team wurde es ein schwarzer Abend. Foto: Pressefoto Baumann

Drei fehlende Routiniers, drei frühe Gegentore – danach geht in Peiting alles schief. Muss die Aufbruchstimmung also schon jetzt in Alarmstimmung kippen?

Mit einer gehörigen Portion Optimismus im Gepäck ist der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels am Freitag rund 230 Kilometer nach Oberbayern gefahren. Vom ersten Saisonspiel beim EC Peiting sollte zum Start der dritten Drittligaspielzeit in Folge gleich ein Erfolgserlebnis mitgebracht werden. Nach Hause zurückgekehrt ist der Tross aus Spielern, Funktionären und rund 50 Fans dann mit einer Gemütslage zwischen Fassungslosigkeit und Ernüchterung. Das Ergebnis nach desaströsen 60 Spielminuten der Degerlocher Gäste: ein 0:11. Ein krasserer Fehlstart war kaum möglich.

 

„Zum Spiel will ich heute gar nichts sagen. Ich kann mich nur bei unseren Fans für diesen Auftritt entschuldigen und versprechen, dass wir das Geschehene abhaken und am Sonntag ein ganz anderes Gesicht zeigen werden“, sagte der Trainer Jan Melichar nach der unerwarteten Kanterniederlage im Pfaffenwinkel. Eben an diesem Sonntag (17.30 Uhr) werden die Memmingen Indians der nächste Gegner sein, diesmal zum Heimauftakt auf der Waldau.

Die erste schlechte Nachricht hatten die Rebels schon vor der Peiting-Partie erhalten: Der erhoffte deutsche Pass für Matt Pistilli war nicht wie erhofft rechtzeitig ins Haus geflattert. Die Folge: Der Stürmer und sportliche Leiter in Personalunion fehlte als überzähliger Ausländer im Aufgebot, ebenso wie der kanadische Neuzugang Reagan Poncelet. Die drei Kontingentplätze gingen stattdessen an Dane Montgomery (USA) und die beiden Kanadier Alex Blais und Matteas Derraugh. Darüber hinaus mussten die Stuttgarter auf den DEL-erfahrenen Verteidiger Toni Ritter (Neuzugang von den Lausitzer Füchsen) verzichten. Der 35-Jährige wurde am Freitag Vater. „Dass uns drei so routinierte Spieler nicht zur Verfügung stehen und mehrere junge Kräfte ihr erstes Spiel überhaupt auf diesem Niveau gemacht haben, war in Summe einfach zu viel“, bilanzierte der Coach Melichar.

Praktisch entschieden war die durchgängig einseitige Begegnung schon nach dem ersten Drittel beim Zwischenstand von 0:4 aus Rebels-Sicht. Die ersten drei Gegentore kassierte Melichars Team sogar bereits innerhalb der ersten sechs Minuten. Der Gegner nutzte eine doppelte Überzahl nach Zeitstrafen gegen Nico Geidl und Nolan Renke gnadenlos mit zwei Treffern aus.

Insgesamt kamen die Gäste auf 41 Strafminuten (Peiting nur 16), in denen sie vier Gegentreffer kassierten. Für den neuen Stammkeeper Nick Jordan Vieregge war bereits nach dem ersten Spielabschnitt Schluss. Melichar schickte für den Rest der Partie das 18-jährige Talent Eric Eder auf Eis. Eine undankbare Aufgabe. In den zweiten 20 Minuten wurde es noch heftiger, denn da erhöhten die Oberbayern um den dreifachen Torschützen Sebastian Lassmann gleich auf 9:0. Am Ende konnten die Rebels von Glück reden, dass ihr Kontrahent zwei Gänge zurückschaltete, sonst wäre es ein noch bittererer Abend geworden. Zweistellig wurde es allerdings auch so – und das wohlgemerkt nicht gegen eines der Überteams der Liga, sondern den Zehnten der vergangenen Saison, sprich eine Mannschaft aus der vermeintlich eigenen Preisklasse.

Ob die Worte des Peitinger Trainers John Sicinski als Aufbauhilfe taugen? „Stuttgart war deutlich besser, als es das Ergebnis aussagt. Die Strafen und die beiden Überzahltore im ersten Drittel haben uns enorm in die Karten gespielt“, sagte er. Klar ist: Schon nach dem ersten Spieltag droht bei den Rebels die Aufbruchstimmung in Alarmstimmung zu kippen.

Statistik

Tore
1:0 Lassmann (2.), 2:0 Briere (6.), 3:0 MacKinnon (6.), 4:0 Lassmann (13.), 5:0 Maylan (30.), 6:0 Heger (32.), 7:0 Weyrich (33.), 8:0 MacKinnon (34.), 9:0 Markgraf (38.), 10:0 Czogallik (45.), 11:0 Lassmann (50.)

Weitere Artikel zu Oberliga Süd Oberliga
 