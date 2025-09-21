Eishockey-Oberliga Auf Pannenauftritt folgt Rebels-Wahnsinn von Anfang bis Ende
Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels siegt nach dem katastrophalen Auftakt nun gegen das Spitzenteam aus Memmingen – und das nach einem unglaublichen Spielverlauf.
Ja geht es denn schon wieder los? Befinden sich die Stuttgart Rebels erneut in der rasanten Achterbahn mit abwechselnden Tiefen und Höhen? Man könnte es meinen. Nach dem unterirdischen 0:11-Pleitenstart am Freitag beim EC Peiting waren die Spieler von Coach Jan Melichar zwei Tage später auf dem heimischen Eis wie ausgewechselt. Gegen den Vorjahresvierten, die Memmingen Indians, siegten sie mit 6:5 – wenn auch in der Overtime, doch die Mannschaft hat die geforderte Reaktion eindrucksvoll gezeigt.