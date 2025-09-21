Eishockey-Oberliga: Auf Pannenauftritt folgt Rebels-Wahnsinn von Anfang bis Ende

 
1
Erzielte das Siegtor für die Rebels: Routinier Jannik Herm. Foto: Günter Bergmann

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels siegt nach dem katastrophalen Auftakt nun gegen das Spitzenteam aus Memmingen – und das nach einem unglaublichen Spielverlauf.

Ja geht es denn schon wieder los? Befinden sich die Stuttgart Rebels erneut in der rasanten Achterbahn mit abwechselnden Tiefen und Höhen? Man könnte es meinen. Nach dem unterirdischen 0:11-Pleitenstart am Freitag beim EC Peiting waren die Spieler von Coach Jan Melichar zwei Tage später auf dem heimischen Eis wie ausgewechselt. Gegen den Vorjahresvierten, die Memmingen Indians, siegten sie mit 6:5 – wenn auch in der Overtime, doch die Mannschaft hat die geforderte Reaktion eindrucksvoll gezeigt.

 

Stuttgart Rebels mit unglaublichem ersten Drittel

Die 536 Zuschauer auf der Waldau sahen ein Wahnsinnsspiel in vielerlei Hinsicht. Wahnsinn Nummer eins: Die Rebels spielten im ersten Drittel auf, als hätte es das Peitingspiel gar nicht gegeben. Mit schönen herausgespielten Toren, darunter zwei in Überzahl, führten sie nach dem ersten Drittel mit 5:1. Es trafen Florian Renner und Fabian Renner, Doppelpacker Nico Geidl –er wurde nach dem Spiel zum besten Stuttgarter Akteur gekürt – und Matt Pistilli. Letzterer rückte ins Team, weil sein kanadischer Landsmann Matteas Derraugh nach einer Auseinandersetzung im Peitingspiel zur Abkühlung für ein Spiel gesperrt wurde.

Wahnsinn Nummer zwei stand in der generischen Reihen, namentlich Felix Brassard. Der Topscorer, gewechselt von Peting nach Memmingen, durfte nach der Partie ebenfalls ein Präsent für den besten Gästespieler entgegennehmen – und das als deren alleiniger, fünffacher Torschütze. Zwölf Minuten vor dem Ende stellte er den Gleichstand her. Danach hatte die Defensive um den ehemaligen DEL-Haudegen Toni Ritter bei seinem Einstand für die Degerlocher noch die ein oder andere kritische Situation zu überstehen.

Der Schlussakkord gehört wieder den Stuttgart Rebels

Wahnsinn Nummer drei in der Overtime. Die Rebels erzielten 42 Sekunden vor dem finalen Penaltyschießen den Siegtreffer. Routinier Jannik Herm, zweimal zuvor als Torelieferer, netzte dieses Mal entscheidend selbst ein. Die Vorlage kam vom deutsch-kanadischen Neuzugang Jayden Lammel, der ebenfalls eine starke Partie ablieferte.

Durchatmen auch beim sportlichen Leiter und Stürmer Matt Pistilli. „Die Mannschaft hat sich ganz anders als am Freitag präsentiert, darauf können wir aufbauen“, sagt er. Bleibt noch die Frage nach Pistillis Einbürgerung, die von dem in Berlin geborenen Derraugh und Reagan Poncelat. Letzter musste beide Partie zuschauen, weil das Ausländerkontingent von drei überschritten war. „Ich hoffe, wir bekommen nächste Woche endlich die Unterlagen“, so Pistilli.

Statistik

Tore: 1:0 Florian Renner (2:53), 2:0 Fabian Renner (4:08/Überzahl), 2:1 Brassard (4:34), 3:1 Geidl (7:57), 4:1 Geidl (13:18/Überzahl), 5:1 Pistilli (14:13), 5:2 Brassard (34:19), 5:3 Brassard (36:47), 5:4 Brassard (43:03), 5:5 Brassard (47:53), 6:5 Herm (64:18).

Strafzeiten: Stuttgart 6 Minuten/Memmingen 12 Minuten

Von Torsten Streib
