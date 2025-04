Es ist vollbracht: Die Bietigheim Steelers sichern sich nach einer packenden Finalserie gegen die Hannover Scorpions die Meisterschaft in der Eishockey-Oberliga und kehren nach nur einem Jahr wieder zurück in die DEL 2.

Mit der Schlusssirene brachen alle Dämme beim einstigen Erstligisten. Der 2:1-Sieg im entscheidenden siebten Finalspiel bedeutete die Rückkehr in die zweithöchste Liga Deutschlands. Dort feierten die Steelers jahrelang große Erfolge, ehe nach zwei Jahren im Oberhaus 2023 der große Absturz folgte: Als erste Mannschaft im deutschen Eishockey stiegen die Steelers zweimal in Folge ab und landeten in der drittklassigen Oberliga.

Lesen Sie auch

Steelers-Keeper Olafr Schmidt sichert Meisterschaft

Das Ziel war klar, doch der Weg war weit. Noch am vergangenen Sonntag erzwangen die Bietigheimer in der eigenen Halle mit dem Rücken zur Wand das entscheidende siebte Spiel. In diesem blieb es vor den 2.700 Zuschauern in der ausverkauften Mellendorfer ARS-Arena torlos. Was unter anderem auch an Steelers-Keeper Olafr Schmidt lag. Der Deutsch-Kanadier hielt über das gesamte Spiel überragende 42 Schüsse und wurde später sogar zum wertvollsten Spieler der Finalserie ausgezeichnet.

In der 37. Minute erzielte Christoph Kiefersauer die zu diesem Zeitpunkt glückliche Gästeführung. Zwei Minuten und 40 Sekunden vor Schluss erhöhte Kapitän Alexander Preibisch dann auf 2:0. Der Angreifer verwertete ein Zuspiel von Tyler McNeely. Doch Hannover gab noch nicht auf: Markus Eberhardt verkürzte umgehend auf 1:2. In Unterzahl zitterten sich die Steelers zum Sieg und der ersehnten Meisterschaft.

Ungewöhnliche Serie setzt sich fort

Damit setzen die Bietigheim Steelers eine außergewöhnliche Serie fort. Alle Meistertitel wurden auf fremdem Eis gefeiert. Nach den fünf Zweitliga-Meistertiteln – 2009 in München, 2013 in Schwenningen, 2015 in Bremerhaven, 2018 in Garmisch-Partenkirchen und 2021 in Kassel – steht jetzt Mellendorf im Großraum Hannover mit dem Oberliga-Titel in der Historie des Clubs.