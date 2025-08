Eishockey-Oberliga: Dritter Torhüter für die Rebels

In Nick Vieregge und dem U-20-Nationalspieler Eric Eder, der im Kader der Mannheimer Adler steht und mit Förderlizenz zum Einsatz kommen wird, hatte der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels bereits zwei neue Torhüter für die Mitte September beginnende Runde verpflichtet. Aus dem Duo wird nun ein Trio: Raphael Rödel, zuletzt im Kader der U-20 des Liga-Konkurrenten Tölzer Löwen, hat sich den Rebels angeschlossen. Der 19-Jährige soll primär den Trainingsbetrieb unterstützen, in Notfällen aber auch an den Spieltagen eingreifen. Erfahrung und Spielpraxis sammelt er beim Regionalligisten Reutlingen Black Eagles, für die er eine Förderlizenz erhält.

„Er steht bereit, wenn wir ihn brauchen“, sagt der Sportliche Leiter und Spieler der Rebels Matt Pistilli, „alls Torwart zeichnet er sich durch schnelle Reflexe aus und kämpft mit vollem Einsatz um jeden Puck“.

Derweil gibt es weiteren Zuwachs beim Team aus Degerloch – und zwar in der Abwehr. Colin Schlenker wird in der kommenden Saison per Förderlizenz von den Adler Mannheim bei den Rebels auflaufen. Der 19-jährige, 1,91 Meter große und 90 Kilogramm schwere Verteidiger ist kein Unbekannter auf der Waldau. Dreimal stand er in der Vorsaison für die Stuttgarter schon auf dem Eis.

Der Zwei-Weg-Verteidiger Schlenker sorgte zuletzt bei den Jungadlern Mannheim für Furore und warmit 34 Punkten in 40 Ligaspielen und zwölf Punkten in nur elf Playoff-Spielen ein Garant für den Gewinn der DNL1-Meisterschaft. „Colin hat in der vergangenen Saison eine große Entwicklung gemacht hat. Der Beweis dafür ist sein Vertrag bei den Adler Mannheim und dass er im Fokus der U20-Nationalmannschaft steht“, sagt Pistilli. Er soll auf der Waldau viel Eiszeit erhalten, um weitere Schritte im professionellen Eishockey zu gehen, so sein künftiger Mitspieler weiter.