Eishockey: Oberliga Erste Personalie steht bei den Stuttgart Rebels fest
Roland Schmid, der Geschäftsführer des Stuttgarter Eishockey-Oberligisten, hört auf eigenen Wunsch nach der Saison auf.
Vor dem entscheidenden Heimspiel um den Einzug in die Pre-Play-offs an diesem Freitagabend gegen die Tölzer Löwen (20 Uhr) steht eine Personalentscheidung bereits fest: Der Geschäftsführer Roland Schmid scheidet nach dem Ende der Saison beim Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels „auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen“ aus, wie in einer Presseerklärung des Vereins zu lesen ist. Und der 55-Jährige bestätigt: „Die Aufgabe war sehr intensiv und ging auch zulasten meiner Familie, der ich mich nun wieder verstärkt widmen möchte. So, wie sie es verdient hat.“