 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Nächstes Rebels-Spektakel lässt auch den Trainer nicht kalt

Eishockey-Oberliga Nächstes Rebels-Spektakel lässt auch den Trainer nicht kalt

Eishockey-Oberliga: Nächstes Rebels-Spektakel lässt auch den Trainer nicht kalt
1
Jungs, der Kasten bleibt heute zu!!! Rebels-Torhüter Nick Vieregge kassiert erstmals kein Gegentor. Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Die Stuttgart Rebels landen gegen den EV Füssen den höchsten Sieg seit dem Wiederaufstieg in die Eishockey-Oberliga.

Daniel Karbula war nach der Partie am Freitagabend in der Kabine leicht sportartfremd unterwegs. Der Team-Manager der Stuttgart Rebels hatte einen Feld- anstatt einen Eishockeyschläger in der Hand, trommelte mit diesem gegen einen Aluminiumbehälter und initiierte damit die Schlachtgesänge. Lauthals sangen die Stuttgarter Akteure mit und feierten damit den zweiten Sieg in Serie im zweiten Wahnsinnsspiel in Serie. Dieses Mal mit 8:0 gegen den EV Füssen. Der bislang höchste Erfolg der Waldauer seit dem Aufstieg in die Oberliga vor drei Jahren.

 

Stuttgart Rebels legen noch besser vor

0:11-Pleite, 6:5 nach Verlängerung und nun ein 8:0-Kantersieg. Zweifelsohne, die Stuttgart Rebels stehen aktuell für Spektakel. Dementsprechend war auch der sonst etwas wortkarge Coach Jan Melichar bei der Pressekonferenz für seine Verhältnisse im Redefluss, war „sehr, sehr zufrieden“ mit der Leistung seiner Akteure. Gleichwohl er noch mal an den Auftakt-Fauxpas in Peiting erinnerte, was in dieser Form nie wieder passieren dürfe und seine Spieler zumindest in den beiden darauffolgenden Partie mit einer anderen Einstellung ins Spiel gegangen seien. Und gegen Füssen waren sie sozusagen im Überrollmodus. War das erste Drittel am Sonntag gegen Memmingen mit 5:1 schon zum Augenreiben, überzeugten die Rebels gegen Füssen noch ein Stückweit mehr. 6:0 hieß es nach den ersten 20 Minuten für die Gastgeber nach teilweise herrlich herausgespielten Toren, drei davon sogar in Überzahl.

Unsere Empfehlung für Sie

Eishockey-Oberliga: Auf Pannenauftritt folgt Rebels-Wahnsinn von Anfang bis Ende

Eishockey-Oberliga Auf Pannenauftritt folgt Rebels-Wahnsinn von Anfang bis Ende

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels siegt nach dem katastrophalen Auftakt nun gegen das Spitzenteam aus Memmingen – und das nach einem unglaublichen Spielverlauf.

Aktuell steht der Überzahl-Tore-Zähler bei fünf – gefühlt jetzt schon so viele Powerplaytreffer wie in der kompletten vergangenen Runde zusammen. Dementsprechend wusste auch Melichar: „Unsere Specialteams haben hervorragend gearbeitet.“ Soll heißen: Ein dickes Lob an die Überzahl- als auch die Unterzahlformation. Letztere hielt sich trotz sieben Strafzeiten in nummerischer Unterlegenheit schadlos. Ganz zur Freude auch von Torhüter Nick Vieregge, der erstmals im Rebels-Trikot das Eis ohne Gegentor verließ. „Die ganze Mannschaft hat mit viel Herz und Leidenschaft gespielt“, sagt auch der sportliche Leiter der Rebels und Stürmer Matt Pistilli, „aber dass Nick auch noch ein Shutout gelang, ist sensationell und beflügelt ihn sicherlich noch mehr“. Pistilli selbst trug sich zweimal in die Schützenliste ein. Er wartet ebenso wie seine Landsleute Matteas Derraugh und Reagan Poncelat – beide kamen wegen der Überschreitung der Kontingentstellen von maximalen drei nicht zum Einsatz – auf den deutschen Pass.

Bei den Stuttgart Rebels überzeugt unter anderem der neue Kapitän

Derweil zeigte der Verteidiger und neue Kapitän Dane Montgomery einmal mehr eine ganz starke Leistung. Bei vier Treffern war er als Vorarbeiter am Werk, ein Tor markierte er selbst und stand mehr als 30 Minuten auf dem Eis. Ebenfalls immer mehr an die deutsche Eisfläche gewöhnt sich der deutsch-kanadier Jayden Lammel, der zweimal einnetzte. Janik Herm, Nico Geidl und Daniel Pronin sorgten für die weiteren Jubelmomente.

Bereits an diesem Sonntag (18 Uhr) geht es weiter für die Stuttgart Rebels, tritt das Team bei den Tölzer Löwen an. Natürlich wolle man an die guten Spiele anknüpfen, sagt Pistilli, aber man dürfe nie vergessen, die Mannschaft sei noch sehr jung und Leistungsschwankungen durchaus möglich.

Eckdaten

Tore: 1:0 Lammel (1:33), 2:0 Pistilli (7:48/Überzahl), 3:0 Pronin (15:21), 4:0 Pistilli (17:07/Überzahl)), 5:0 Herm (19:09), 6:0 Montgomery (19:58/Überzahl), 7:0 Lammel (24:53), 8:0 Geidl (57:10).

Strafzeiten: Stuttgart 14 Minuten/Füssen 12 MinuteZuschauer: 572

Weitere Themen

Fußball-Landesliga, 7. Spieltag: Die Echterdinger Frage: Wer stoppt den Ex-Torschützenkönig?

Fußball-Landesliga, 7. Spieltag Die Echterdinger Frage: Wer stoppt den Ex-Torschützenkönig?

Die Vorschau zu TV Echterdingen, TSV Bernhausen, MTV Stuttgart und TSV Plattenhardt. Beim Letztgenannten ist der 100-Tore-Sturm gesprengt und hat der Trainer ein Aufstellungsproblem.
Von Marius Gschwendtner und
Fußball-Verbandsliga: 9. Spieltag: Unliebsame Überraschung: TSV Weilimdorf verliert einen seiner Leistungsträger

Fußball-Verbandsliga: 9. Spieltag Unliebsame Überraschung: TSV Weilimdorf verliert einen seiner Leistungsträger

Die Vorschau mit Blick auf die Nord-Stuttgarter und Calcio Leinfelden-Echterdingen, dessen Team nach heftiger Kritik gefordert ist: Sind die Spieler doch keine „Warmduscher“?
Von Franz Stettmer
Fußball: Bezirksliga: Lieber Entscheider als Mitläufer

Fußball: Bezirksliga Lieber Entscheider als Mitläufer

Tim Schumann ist seit dieser Saison Chefcoach beim SV Vaihingen. Nun wartet auf die Seinen eine brisante Begegnung.
Von Dominik Grill
Basketball: MTV Stuttgart: Nach vielen Worten: Nun endlich Schluss mit konstanter Inkonstanz?

Basketball: MTV Stuttgart Nach vielen Worten: Nun endlich Schluss mit konstanter Inkonstanz?

Die Regionalliga-Basketballer des MTV Stuttgart haben die Play-offs im Visier – dieses Mal aber nicht nur mit Worten.
Von Torsten Streib
Basketball-Regionalliga: Der Mann für alles kehrt auf die Bank des SV Möhringen zurück

Basketball-Regionalliga Der Mann für alles kehrt auf die Bank des SV Möhringen zurück

Sascha Klatt übernimmt erneut den Trainerjob bei den Regionalliga-Männern des SV Möhringen. Seine Mission startet mit einem Handicap.
Von Marius Gschwendtner
Basketball: MTV Stuttgart: Warum der Trainer gerne „spinnen“ darf

Basketball: MTV Stuttgart Warum der Trainer gerne „spinnen“ darf

Nach ihrem Bestergebnis der vorigen Saison wollen die Zweitliga-Frauen des MTV nun den nächsten Schritt machen. Unter den Zugängen ragen zwei Nationalspielerinnen heraus.
Von Franz Stettmer
Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Drei Platzverweise in Uhlbach und der erste Sieg der „Wundertüte“

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Drei Platzverweise in Uhlbach und der erste Sieg der „Wundertüte“

Während das Spitzentrio im Gleichschritt marschiert, sendet auch der SSV Zuffenhausen und die SportKultur Stuttgart ein erstes Lebenszeichen.
Von Dominik Grill
Fußball-Kreisliga, Staffel 2: Der Tabellenführer auf den Spuren von Jogi Löw und Mario Götze

Fußball-Kreisliga, Staffel 2 Der Tabellenführer auf den Spuren von Jogi Löw und Mario Götze

Aufsteiger KF Kosova Bernhausen gewinnt das Spitzenspiel gegen Möhringen deutlich. Derweil trifft ein Waldebene-Spieler dreifach und hadern die Mitfavoriten Sillenbuch und Hoffeld.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: Büsnauer „Sahnetag“ und Torhüter-Rauswurf beim gestürzten Spitzenreiter

Fußball-Bezirksliga Büsnauer „Sahnetag“ und Torhüter-Rauswurf beim gestürzten Spitzenreiter

Steht die Bezirksliga-Tabelle auf dem Kopf? Nach vier Spieltagen wirkt es so, auch dank zwei weiter siegender Außenseiter. Bei einem, in Musberg, gibt es Doppel-Rot.
Von Franz Stettmer
Fußball: MTV Stuttgart: Ein „unnötiger“ Freistoß kostet den Heimsieg

Fußball: MTV Stuttgart Ein „unnötiger“ Freistoß kostet den Heimsieg

Der Fußball-Landesligist trennt sich vom SC Geislingen mit 2:2. Der Trainer sieht streckenweise die beste Leistung der Saison.
Von Harald Landwehr
Weitere Artikel zu Oberliga
 