Eishockey-Oberliga Rebels bringen den Tabellenführer ins Schwitzen
Die Degerlocher müssen sich beim 1:4 in Selb nach einem starken Auftritt erst im letzten Drittel beugen. Zwei Spieler der Begegnung erhalten Lob für „außergewöhnliche Leistungen“.
Nächste Niederlage zwar – diesmal aber kein Frust, sondern Lob für eine ermutigende Leistung. Auch wenn die Stuttgart Rebels mit einem 1:4 am Sonntagabend die Heimreise aus Oberfranken antreten mussten, im Spiel beim Oberliga-Spitzenreiter Selber Löwen verkauften sich die Eishockey-Cracks aus Degerloch teuer. Und sie hätten mehr verdient gehabt. Der hoch favorisierte Gegner, der vor rund 1900 Zuschauern keinen guten Abend erwischte, musste bis zum Schluss kämpfen, um gegen nie aufsteckende Stuttgarter Gäste seine weiße Weste auf heimischem Eis zu wahren. Am Ende war es der Youngster Philip Rubin, der mit seinem zweiten Hattrick in dieser Saison die Wölfe zum Sieg führte.