 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Rebels bringen den Tabellenführer ins Schwitzen

Eishockey-Oberliga Rebels bringen den Tabellenführer ins Schwitzen

Eishockey-Oberliga: Rebels bringen den Tabellenführer ins Schwitzen
1
Daniel Pronin (rechts) erzielt das 1:0 für die Rebels beim Spitzenreiter in Selb. Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Die Degerlocher müssen sich beim 1:4 in Selb nach einem starken Auftritt erst im letzten Drittel beugen. Zwei Spieler der Begegnung erhalten Lob für „außergewöhnliche Leistungen“.

Nächste Niederlage zwar – diesmal aber kein Frust, sondern Lob für eine ermutigende Leistung. Auch wenn die Stuttgart Rebels mit einem 1:4 am Sonntagabend die Heimreise aus Oberfranken antreten mussten, im Spiel beim Oberliga-Spitzenreiter Selber Löwen verkauften sich die Eishockey-Cracks aus Degerloch teuer. Und sie hätten mehr verdient gehabt. Der hoch favorisierte Gegner, der vor rund 1900 Zuschauern keinen guten Abend erwischte, musste bis zum Schluss kämpfen, um gegen nie aufsteckende Stuttgarter Gäste seine weiße Weste auf heimischem Eis zu wahren. Am Ende war es der Youngster Philip Rubin, der mit seinem zweiten Hattrick in dieser Saison die Wölfe zum Sieg führte.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Eishockey-Oberliga: Rebels-Pleite gegen den Tabellennachbarn zum Geburtstag

Eishockey-Oberliga Rebels-Pleite gegen den Tabellennachbarn zum Geburtstag

Auch Geburtstagskind Matt Pistilli konnte die klare Niederlage gegen die Erding Gladiators nicht verhindern. Am Sonntag steht das Spiel beim Spitzenreiter Selber Wölfe an.

Den besseren Start hatten jedoch die Rebels, die mit nur 14 Feldspielern angereist waren. So standen diesmal unter anderen die Förderlizenzspieler der Jungadler Mannheim nicht zur Verfügung. In der sechsten Minute überwand Daniel Pronin den Selber Keeper Michel Weidekamp aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung. Die Wölfe fanden zwar weiterhin nicht zum Spiel, waren viel zu ungenau im Passspiel, trotzdem gelang ihnen noch im ersten Drittel der Ausgleich. Rubin schob den Puck durch die Beine von Rebels-Keeper Nick Vieregge. Hernach verpasste Dane Montgomery die neuerliche Rebels-Führung, als er mit seinem Abschluss am stark reagierenden Weidekamp scheiterte. „Beide Torhüter haben außergewöhnlich gute Leistungen gezeigt“, sagt der Rebels-Geschäftsführer Roland Schmid.

Roland Schmid hadert nur mit dem Chancenwucher

Das zweite Drittel blieb torlos, auch weil Jannik Herm im Eins-gegen-Eins mit Weidekamp den Kürzeren zog. Danach hatten die Gastgeber ihre beste Phase und erspielten sich einige Chancen. Die aussichtsreichste parierte Vieregge überragend, als er den Schuss von Rubin aus kurzer Distanz entschärfte. Im letzten Drittel sorgte eben jener Rubin dann aber für die Entscheidung, indem ihm ein Doppelpack zum 1:3 aus Rebels-Sicht gelang. Den Schlusspunkt setzte Lois Spitzner. Damit waren die Gastgeber bei sieben Schüssen dreimal erfolgreich, die Rebels brachten den Puck bei acht Versuchen kein weiteres Mal im Tor unter. „Wir sind stolz auf die Jungs und können ihnen keinen Vorwurf machen“, sagt Schmid, der einzig mit dem Chancenwucher haderte. „Wir hatten einfach nicht das Scheibenglück.“

Am Freitag kommen die Lindau Islanders

In der Tabelle rangieren die Rebels nun auf dem zwölften Platz. Das nächste Spiel bestreiten sie am Freitag, 20 Uhr, in der Eiswelt auf der Waldau. Gast wird der siebtplatzierte EV Lindau Islanders sein.

Eckdaten

Tore
0:1 Pronin (5:35), 1:1 Rubin (15:40), 2:1 Rubin (48:38), 3:1 Rubin (51:20), 4:1 Spitzner (54:57)

Strafzeiten
zwei Minuten Selb/zwei Minuten Stuttgart

Zuschauer 1879

Weitere Themen

Fußball: Landesliga: Traumtore bei Echterdinger Trainer-Einstand

Fußball: Landesliga Traumtore bei Echterdinger Trainer-Einstand

Im ersten Spiel unter seinem Interimscoach Predrag Sarajlic siegt der Fußball-Landesligist TV Echterdingen beim MTV Stuttgart mit 3:1. Beim Gegner nimmt derweil die Ratlosigkeit zu.
Von Dominik Grill
Fußball: TSV Plattenhardt: Null Punkte und unerfreuliche Post vom Sportgericht

Fußball: TSV Plattenhardt Null Punkte und unerfreuliche Post vom Sportgericht

Der Filderstädter Landesligist setzt mit einem 0:2 gegen Waldstetten seine Heimmisere fort. Für seinen Rotsünder, den Abwehrchef Nemanja Markovic, steht inzwischen die Strafe fest.
Von Franz Stettmer
Ringen: SG Weilimdorf, KSV Musberg: Nach Siegen in den Verfolgerduellen: geht noch mehr?

Ringen: SG Weilimdorf, KSV Musberg Nach Siegen in den Verfolgerduellen: geht noch mehr?

Die SG Weilimdorf und der KSV Musberg lassen in Heimkämpfen zwei Spitzenplatz-Konkurrenten abblitzen. Damit wird es am nächsten Wochenende richtig spannend.
Von Franz Stettmer
Fußball: TSV Bernhausen: Tore-Doppelpack – Tomic kommt drohender Auswechslung zuvor

Fußball: TSV Bernhausen Tore-Doppelpack – Tomic kommt drohender Auswechslung zuvor

Mit ihrem 2:1-Pflichtsieg beim Schlusslicht Sontheim bleiben die Filderstädter in der Landesliga-Tabelle oben dran. Nun folgen zwei Spitzenplatz-Prüfungen.
Von Franz Stettmer
Fußball: TSV Weilimdorf: Das Phantom schlägt spät doch noch zu

Fußball: TSV Weilimdorf Das Phantom schlägt spät doch noch zu

Der Verbandsliga-Aufsteiger unterliegt in Holzhausen trotz guter Leistung und zwei Spielercomebacks unglücklich mit 0:1. Ein Gegenspieler sorgt für schlussendliches Kopfschütteln.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga: Schiri-Frust nach Derby-Pleite

Fußball-Verbandsliga Schiri-Frust nach Derby-Pleite

Im Absteigerduell unterliegt Calcio Leinfelden-Echterdingen dem SV Fellbach. Zwei frühe Verletzungen und zwei Blitzstarts der Gäste bestimmen das Spiel.
Von Dominik Grill
Fußball-Bezirksliga: 8. Spieltag: Mit dem Derbysieg aufs Krautfest

Fußball-Bezirksliga: 8. Spieltag Mit dem Derbysieg aufs Krautfest

Im vorgezogenen Spiel der Bezirksliga hat am Donnerstagabend der TV Echterdingen II den TSV Musberg besiegt. Zwei Szenen sorgten für eine hitzige Schlussphase.
Von Dominik Grill
Fußball-Landesliga: 10. Spieltag: Echterdinger Derby- Befreiungsschlag nach dem Trainerwechsel?

Fußball-Landesliga: 10. Spieltag Echterdinger Derby- Befreiungsschlag nach dem Trainerwechsel?

Wärend für den neuen Trainer der Schwarz-Gelben gegen den MTV Stuttgart die erste Bewährungsprobe ansteht, hat der TSV Bernhausen ein Kontrastprogramm vor sich.
Von Marius Gschwendtner und Dominik Grill
Fußball: TSV Weilimdorf: Die zwei Leitwölfe kehren endlich wieder zurück

Fußball: TSV Weilimdorf Die zwei Leitwölfe kehren endlich wieder zurück

Bastian Joas und Enis Küley kehren gegen Holzhausen in den Kader des Fußball-Landesligisten zurück. Derweil äußert sich der Verein zum Einstieg des Ex-Trainers Fischer in Heilbronn.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Verbandsliga: Absteiger-Duell mit brisanter Vorgeschichte

Fußball-Verbandsliga Absteiger-Duell mit brisanter Vorgeschichte

Calcio Leinfelden-Echterdingen empfängt am Freitagabend den SV Fellbach. In Abwesenheit des Kapitäns steht beim Filderclub einmal mehr die zweiköpfige Erfolgsachse im Fokus.
Von Dominik Grill
Weitere Artikel zu Eishockey-Oberliga
 