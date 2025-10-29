 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Der Neue liefert prompt – und zwar doppelt

Eishockey-Oberliga: Rebels Der Neue liefert prompt – und zwar doppelt

Eishockey-Oberliga: Rebels: Der Neue liefert prompt – und zwar doppelt
1
Stuttgarts neuer Stürmer Wyatt Schingoethe veredelte diese Aktion mit seinem Premieren-Tor. Foto: Günter Bergmann

Die Stuttgart Rebels betreiben gegen Höchstadt Wiedergutmachung. Wyatt Schingoethe schnürt bei seinem Debüt den Doppelpack, was auch den Zuschauer Matt Pistilli begeistert.

Der 5:1-Heimsieg über die Höchstadt Alligators am Dienstagabend bedeutet für den Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels nicht nur eine eindrucksvolle Wiedergutmachung für den zuvor schwachen Auftritt in Bayreuth (1:5), sondern auch das Klettern auf Tabellenplatz zehn nach 13 Spieltagen – genau auf den Rang, den sich die Degerlocher als Saisonziel vorgenommen haben und der am Ende der Hauptrunde die Pre-Play-off-Teilnahme bedeuten würde. Dabei stachen aus einer insgesamt starken Stuttgarter Mannschaft zwei Akteure hervor; einer davon feierte gar einen Traumeinstand.

 

Gestatten, Wyatt Schingoethe. Den 23-jährigen US-Amerikaner haben die Rebels vergangene Woche auf Empfehlung von Kapitän Dave Montgomery verpflichtet. Gegen Höchstadt feierte er seinen Einstand im Stuttgarter Trikot – und was für einen. Der Center machte prompt das, für was er verpflichtet wurde: er traf. Nicht nur einfach, sondern gleich doppelt. Kurz vor der ersten Drittelsirene vollendete er alleine vor dem Gästekeeper Luca Ganz zum 2:0, nach 44 Minute legte er auf 4:0 nach. „Er hat seine Klasse schon im Training bewiesen; er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen“, sagte ein zufriedener Trainer Jan Melichar.

Auch Matt Pistilli freute sich über den „starken Einstand von Wyatt“, wie er sagt, wobei er selbst eben wegen des Neuen diesmal nur einfunktional tätig war. Der Sportliche Leiter und Stürmer rutschte durch die Nominierung von Schingoethe aus dem Aufgebot, da maximal drei Ausländer pro Begegnung erlaubt sind. „Es war meine Entscheidung, und es tut mir auch gut, um wieder frische Energie zu tanken“, sagt Pistilli. Denn bislang stand der 37-Jährige, der weiterhin fieberhaft auf seinen deutschen Pass wartet, pro Spiel gut 25 Minuten auf dem Eis. Eingeplant seien 19, 20 Minuten gewesen, deshalb fehle es ihm aktuell etwas an der Energie.

Der aktuell zweite Matchwinner war – wie schon am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen Lindau (3:2) – der Schlussmann Kimi Saffran. Der 18-jährige Förderlizenzspieler von den Jungadlern aus Mannheim ließ von 32 Schüssen auf sein Tor nur einen Puck schleichen und hat „uns vor allem in den ersten zehn Minuten durch seine Paraden stark geholfen“, lobte Pistilli.

Für die Führung der Rebels sorgte indes der Altmeister Toni Ritter, die weiteren Torschützen hießen Alex Blais und Jannik Herm.

Bereits an diesem Freitag geht es für die Rebels weiter mit der Auswärtspartie beim Schlusslicht EV Füssen – für Pistilli voraussichtlich wieder „nur“ als Sportlicher Leiter und Zuschauer. „Der erhoffte Funke ist durch Wyatt auf die Mannschaft übergesprungen, ich denke, wir ändern nichts“, sagt er. Ob Saffran erneut das Rebels-Tor hüten wird, steht noch nicht fest. Wer aus Mannheim zur Unterstützung kommt, entscheide sich meist erst einen Tag vor dem Spiel, konstatiert Pistilli. Am Sonntag (17.30 Uhr) gastiert dann der Tabellennachbar SC Riessersee auf der Waldau.

Tore: 1:0 Ritter (4:45), 2:0 Schingoethe (19:36), 3:0 Blais (21:29/Unterzahl), 4:0 Schingoethe (43:57), 4:1 Swinnen (48:08/Überzahl), 5:1 Herm (52:11)

Strafzeiten: Stuttgart 10 Minuten/Höchstadt vier Minuten

Zuschauer: 489

Eckdaten

Weitere Themen

Ausgezeichnetes Engagement: Der TSV Uhlbach macht’s schon wieder

Ausgezeichnetes Engagement Der TSV Uhlbach macht’s schon wieder

Zum vierten Mal gewinnt der TSV den Vereinsehrenamtspreis des Fußball-Bezirks. Unter anderem für die Umgestaltung der Sportanlage in Eigenregie.
Von Maximilian Gropp
Fußball: MTV Stuttgart: „Das Saisonziel hat sich geändert, es geht ums reine Überleben“

Fußball: MTV Stuttgart „Das Saisonziel hat sich geändert, es geht ums reine Überleben“

Jochen Hug, der Abteilungsleiter des Landesligisten, spricht über die aktuelle sportliche Misere, das Worst-Case-Szenario und warum er an die Wende glaubt.
Von Dominik Grill
Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Fünfmal Waldebene: der Verfolger beschert dem Spitzenreiter einen schwarzen Tag

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 Fünfmal Waldebene: der Verfolger beschert dem Spitzenreiter einen schwarzen Tag

Mit dem Gipfel-5:0 wird es oben in der Tabelle eng. Derweil geht es für den ursprünglichen Titelfavoriten erneut schief und erlebt die Spvgg Stetten eine spezielle Rutschpartie.
Von Tom Bloch
Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Krankenwageneinsatz bei Beograd und ein gehörloser Schiri in Uhlbach

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Krankenwageneinsatz bei Beograd und ein gehörloser Schiri in Uhlbach

Türkspor Stuttgart erobert eindrucksvoll die Tabellenführung zurück und auch OFK Beograd ist bereit für das bevorstehende direkte Duell.
Von Dominik Grill
Fußball-Bezirksliga: Nach Trikot-Streit: Acht-Tore-Spektakel im Spitzenspiel

Fußball-Bezirksliga Nach Trikot-Streit: Acht-Tore-Spektakel im Spitzenspiel

Alles zum 9. Spieltag: mit einer „Frechheit“ aus Büsnauer Sicht, einem Botnanger Auftritt in VfB-Manier und einem Cannstatter Spieler, der es seinem Trainer zeigt.
Von Franz Stettmer
Eishockey-Oberliga: Erst fehlende Leidenschaft, dann 70 Horrorsekunden für die Rebels

Eishockey-Oberliga Erst fehlende Leidenschaft, dann 70 Horrorsekunden für die Rebels

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels verliert nach mangelnder Einstellung mit 1:6. Spielt der Neue aus den USA bereits am Dienstag?
Von Torsten Streib
Fußball: MTV Stuttgart: Rückendeckung für den Trainer nach 0:8-Debakel

Fußball: MTV Stuttgart Rückendeckung für den Trainer nach 0:8-Debakel

Die Krise beim Fußball-Landesligisten erreicht gegen den TSV Ehningen ihren bitteren, vorläufigen Höhepunkt. Der Fokus liegt nun auch auf Björn Lorer und seiner Zukunft.
Von Jürgen Frey
Fußball: TSV Bernhausen: Standards entscheiden das Spitzenspiel

Fußball: TSV Bernhausen Standards entscheiden das Spitzenspiel

Der Fußball-Landesligist TSV Bernhausen siegt mit 3:1 gegen den SV Waldhausen. Die Einwechslung von Youngster Lukas Walz bedeutet am Ende Glück im Unglück.
Von Dominik Grill
Fußball: TV Echterdingen: Zwei Elfmeter-Geschenke und Rot für den Jüngsten

Fußball: TV Echterdingen Zwei Elfmeter-Geschenke und Rot für den Jüngsten

Der Filder-Landesligist landet im zweiten Spiel unter seinem neuen Trainer hart zurück auf dem Boden der Tatsachen. Beim 0:4 gegen Maichingen geht schon in Hälfte eins alles schief.
Von Franz Stettmer
Fußball: TSV Plattenhardt: „Freistoß-Wahnsinn“ leitet Auswärtsdebakel ein

Fußball: TSV Plattenhardt „Freistoß-Wahnsinn“ leitet Auswärtsdebakel ein

Der Landesligist rutscht mit einem 0:7 in Böblingen vollends in die Krise. Warum drei Eckpfeiler in der Startelf fehlen – und was die Abteilungsleitung zum Thema Trainer sagt.
Von Franz Stettmer
Weitere Artikel zu Oberliga
 