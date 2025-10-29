Eishockey-Oberliga: Rebels Der Neue liefert prompt – und zwar doppelt
Die Stuttgart Rebels betreiben gegen Höchstadt Wiedergutmachung. Wyatt Schingoethe schnürt bei seinem Debüt den Doppelpack, was auch den Zuschauer Matt Pistilli begeistert.
Der 5:1-Heimsieg über die Höchstadt Alligators am Dienstagabend bedeutet für den Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels nicht nur eine eindrucksvolle Wiedergutmachung für den zuvor schwachen Auftritt in Bayreuth (1:5), sondern auch das Klettern auf Tabellenplatz zehn nach 13 Spieltagen – genau auf den Rang, den sich die Degerlocher als Saisonziel vorgenommen haben und der am Ende der Hauptrunde die Pre-Play-off-Teilnahme bedeuten würde. Dabei stachen aus einer insgesamt starken Stuttgarter Mannschaft zwei Akteure hervor; einer davon feierte gar einen Traumeinstand.