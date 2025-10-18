Eishockey-Oberliga: Rebels-Pleite gegen den Tabellennachbarn zum Geburtstag

Aus dem erhofften Geburtstagsgeschenk für den sportlichen Leiter ist nichts geworden. Stattdessen unterlag der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels am Freitagabend den Aufsteiger Erding Gladiators mit 2:5. Im Gegensatz zum jetzt 37-jährigen Matt Pistilli, der für die Degerlocher gleichzeitig als Stürmer agiert, machte sich einmal mehr die teils fehlende Reife im Team bemerkbar.

„Es war kein gutes Spiel, wir sind massiv unzufrieden“, sagt Geschäftsführer Roland Schmid. Vor rund 600 Zuschauern auf der heimischen Waldau hatten Jayden Lammel (16.) und Jannik Herm (17.) noch mit einem Doppelschlag binnen zehn Sekunden die frühe Führung für Erding in ein 2:1 gedreht. Nach dem Wiederanpfiff verpassten es die Rebels zu Beginn des zweiten Drittels, den eigenen Vorsprung auszubauen. Für letztlich klare Verhältnisse sorgten die Gäste mit drei Toren im dritten Spielabschnitt – auch wegen eines vorentscheidenden Patzers zum 4:2 durch Erdings Luis Scheibengraber. „Beim Zurückfahren vertändelt unser Spieler den Puck, der Gegenspieler jagt ihm die Scheibe ab und steht allein vorm Tor“, berichtet Schmid konsterniert.

Quasi sinnbildlich steht die Szene für die entscheidende Schwachstelle in der laufenden Saison. „Ich mache keinem einzelnen Mannschaftsteil Vorwürfe, es fehlt vor allem an einem: Erfahrung“, erläutert der Rebels-Verantwortliche. Fehler seien Teil des Prozesses, wichtig nur: „Wir dürfen keinen Fehler zwei Mal machen.“ Sein Fazit zur Partie der beiden Teams, die eine enge Fanfreundschaft verbindet, lautet: „Es war insgesamt kein hochklassiges Spiel, aber ein verdienter Sieg für Erding.“ Jan Melichar, der Trainer der Stuttgarter, fordert mit Blick auf die erneut hohe Anzahl an Gegentreffern: „Alle sechs auf dem Eis und alle 20 auf der Bank müssen mehr geben.“

Durch die Niederlage sind die Rebels hinter Erding auf den zwölften Tabellenrang abgerutscht. Vor dem zweiten Spiel des Wochenende heißt es nun Kräfte sammeln. Am Sonntagabend geht es zum Spitzenreiter und DEL2-Absteiger Selber Wölfe (18.30 Uhr) – eine Fahrt von rund 350 Kilometern. „Wir machen nicht so eine weite Reise, um uns dann abschlachten zu lassen“, sagt Schmid. „Sie sind natürlich der große Favorit, aber wir haben schon im Spiel gegen Memmingen (6:5-Sieg in der Overtime) gezeigt, dass wir Jeden schlagen können.“

Eckdaten

Tore

0:1 Steck (5:48), 1:1 Lammel (15:53), 2:1 Herm (16:03), 2:2 Pfleger (39:08), 2:3 Gaus (46:36), 2:4 Scheibengraber (54:26), 2:5 Scheibengraber (54:54).

Strafzeiten

Stuttgart sechs Minuten/Erding acht Minuten.

Zuschauer

600.