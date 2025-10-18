Eishockey-Oberliga Rebels-Pleite gegen den Tabellennachbarn zum Geburtstag
Auch Geburtstagskind Matt Pistilli konnte die klare Niederlage gegen die Erding Gladiators nicht verhindern. Am Sonntag steht das Spiel beim Spitzenreiter Selber Wölfe an.
Aus dem erhofften Geburtstagsgeschenk für den sportlichen Leiter ist nichts geworden. Stattdessen unterlag der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels am Freitagabend den Aufsteiger Erding Gladiators mit 2:5. Im Gegensatz zum jetzt 37-jährigen Matt Pistilli, der für die Degerlocher gleichzeitig als Stürmer agiert, machte sich einmal mehr die teils fehlende Reife im Team bemerkbar.