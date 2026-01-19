Für die Degerlocher, bei denen erneut Verteidiger Matteas Derraugh anstelle von Stürmer Matt Pistilli die dritte Kontingentstelle belegte, ging es zunächst gut los. Nico Geidl brachte die Gastgeber nach Vorlage von Alex Blais in Führung. „Dann haben wir den Faden verloren“, sagt Schmid. Die Gäste aus Garmisch drehten die Partie durch zwei Treffer von Jesse Roach. Zwar glich Jannik Herm noch einmal aus, wirklich zurück in die Partie fanden die Stuttgarter dadurch nicht. Stattdessen legte der SC Riessersee zwei Treffer nach, ehe Rebels-Keeper Nick Vieregge vom Eis ging und dem ehemaligen Deutschen Meister noch ein Empty-Net-Goal gelang. „Wir müssen das Spiel abhaken und ganz schnell wieder in die Erfolgsspur kommen“, sagt Schmid nach den jüngsten Pleiten gegen Selb und nun Riessersee.