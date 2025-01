Gegen den Deggendorfer SC kassieren die Stuttgart Rebels eine klare Niederlage. Ein Neuzugang zeigt dennoch eine ordentliche Leistung, während ein Offensivmann bereits nicht mehr im Kader steht.

Dominik Grill 26.01.2025 - 10:56 Uhr

In dieser Saison scheiterten die Stuttgart Rebels ein ums andere Mal an sich selbst, das Spielergebnis spiegelte oft nicht die eigene Leistung wider. Nach der 0:5-Pleite beim Tabellendritten der Eishockey-Oberliga Süd am Freitagabend erkannte Roland Schmid, Geschäftsführer der Degerlocher, aber unumwunden an: „Deggendorf war das klar bessere Team, das müssen wir so hinnehmen. Wir haben nicht die Mittel gefunden oder auch einfach nicht gehabt, um sie richtig zu ärgern.“ Auch die 32 zu 18 Torschüsse zugunsten des Heimteams sprachen eine klare Sprache.